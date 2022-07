Fahrerin im Nachtdienst: Unbegründete Ängste

Für mein Buch „Ein Leben voller Abzweigungen“ und diese wöchentliche Kolumne habe ich mit Sicherheit mehr als 100 Fahrten getätigt, um mit Taxlern und Mietwagenfahrern über ihre Probleme, Sorgen, Erlebnisse und Erfahrungen zu sprechen. Da ich sie ganz normal per App rufe und nichts inszeniert ist, war tatsächlich keine einzige Fahrerin dabei. Das alles änderte sich vor wenigen Tagen, als mich Anastasia nach gut zehnminütiger Wartezeit an der Oberen Donaustraße im letzten Moment daran hinderte, im grellen Sonnenschein am erbarmungslosen Asphalt zu zerfließen. Dass ihre Klimaanlage zickte und die Zugluft durch die geöffneten Seitenscheiben wenig Hitzelinderung verschaffte, konnte ich in diesem Fall verkraften. Doch Anastasia treibt mir schon früh im Gespräch jegliches Klischeedenken aus dem Kopf und überrascht mit der selbstbewussten Ansage, dass sie am liebsten in der Nacht fahren würde.