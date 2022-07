Flughafentaxis am Limit: Planbarkeit ist unmöglich

„Heute ist kein einziger Flug pünktlich gegangen“, klagt er mir noch leicht verschlafen, „es ist schon seit einigen Wochen schlimm, aber langsam wird es unerträglich.“ Thomas war so nett, mich während meiner Wartezeit am Londoner Flughafen nach dem Stand der Dinge zu fragen. Meine Annahme, er hätte die Flugverzögerung ohnehin in seiner App aufleuchten, war falsch. „So sollte es sein, aber so ist es in der Realität nicht.“ Er zeigt mir meinen Flug auf dem leuchtenden Handy-Display - es sind keine Infos zu erkennen. „Und so ist das in letzter Zeit oft. Wie soll man dann noch wissen, mit welchen Verspätungen man zu rechnen hat und wie man sich die Fahrten einteilen soll?“ Die unerwarteten Probleme mit der Logistik gehen direkt auf die Kunden über. Flugverschiebungen führen zu Terminüberschneidungen, die führen wiederum zu Stornierungen.