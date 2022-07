Spritpreiserhöhungen und das Duell der Klimasünder

Selbst mit dem „Spritpreisrechner“ findet man hierzulande nur mehr wenige ausgewählte Tankstellen, die Benzin um unter zwei Euro pro Liter anbieten. Die Teuerungswelle hat Österreich weiter fest im Griff, doch nirgendwo fallen die Preiserhöhungen so wuchtig ins Gewicht wie beim Tanken. Wer sein Auto vor gut zwei Jahren noch um rund 50 Euro getankt hat, legt mittlerweile locker mehr als 100 Euro auf den Tisch. Gehälter und Löhne sind freilich nicht so exponentiell gestiegen, was das bloße Autofahren zu einem mobilen Luxusgut macht. Damit einhergehend müssen auch die Taxler und Mietwagenfahrer in Wien um ihre Existenz kämpfen, denn die Teuerungswelle wird am Ende auf den Kunden weitergegeben.