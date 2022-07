Von gelb zu blau - der Sprung vom Taxi zur Polizei

Berkan möchte sich im Herbst auf der Polizeischule bewerben und eine ganz andere Berufslaufbahn einschlagen. Der Mittzwanziger würde auf jeden Fall zahlreiche Anforderungen erfüllen, wie er mit Begeisterung vermerkt. „Ich spreche Deutsch, ich bin konditionell gut in Form und kenne mich in Wien perfekt aus.“ Wer nun bei Polizei an beliebte Abteilungen wie Drogendezernat oder Mordkommission denkt, täuscht sich aber. Berkan würde am liebsten im Verkehrswesen tätig sein und auf der Straße Strafen an all jene verteilen, die sich nicht an die Regeln halten. „Beim Überfahren von roten Ampeln und schweren Geschwindigkeitsübertretungen wäre ich beinhart“, schmunzelt er, „ich erlebe das tagtäglich die ganze Zeit und es entstehen daraus so viele gefährliche Situationen. Das muss man noch viel strenger in die Hand nehmen, damit da wirklich eine Besserung eintritt.“