Einmal quer durch die Hölle und wieder zurück

In der Klinik Landstraße, ehemals Rudolfspital, dann die schnelle Diagnose: Corona. Von dort geht es sofort in die Klinik Favoriten (damals Franz-Josef-Spital), wo sich der Zustand von Patrick rapide verschlechtert. Er erinnert sich daran, für ein Test-Medikament unterschrieben zu haben. In der Hoffnung, dass es seine Probleme lindern würde, sagt er zu, doch die gewünschte Behandlung schlägt nicht an. Patrick kommt in die Intensivstation und hängt einige Wochen am Beatmungsschlauch. In seinem Alter ist er zwar noch nicht Hochrisikopatient, aber auch nicht allzu weit davon entfernt. In der Realität helfen ihm all diese Kategorisierungen und Schubladisierungen aber ohnehin nicht, denn dort ringt er um sein Leben. „Ich hatte unheimliches Glück“, bricht seine Stimme zitternd, „auch die Ärzte sagten mir später, sie hätten nicht mehr allzu viel Hoffnung gehabt.“