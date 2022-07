Jede Menge Tiere sind bereit für ein neues Zuhause

Mandi (am Bild) und Alex hatten im Leben bisher nicht sehr viel Glück. Sie stammen urspünglich aus einem Animal Hoarding-Fall und wurden anschließend in ein neues Zuhause verfrachtet, wo sie ebenfalls nicht lange bleiben konnten. Nun warten sie im Tierheim auf ein Zuhause, wohin sie hoffentlich zum letzten Mal umziehen müssen. Die Samtpfoten sollten unbedingt zusammen bleiben dürfen, da sich der schüchterne Mandi stark an seinen Kumpel Alex orientiert und die beiden stark aneinander hängen. Mit anderen Haustieren haben sie im neuen Zuhause allerdings keine Freude, sie wünschen sich eine stressfreie Bleibe, wo sie so akzeptiert werden, wie sie sind und ihnen die nötige Ruhe zuteil werden darf. Tel.: 0 732/24 78 87