Google spendiert Kartendienst Maps neue Funktionen

Die erste neue Funktion, die Google am Mittwoch in einem Blogeintrag vorstellte, sind „fotorealistische Luftaufnahmen von fast 100 der weltweit beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Städten wie Barcelona, London, New York, San Francisco und Tokio“. Sie sollen es Nutzern erlauben, bereits im Vorfeld zu prüfen, ob sich die Reise zu Freiheitsstatue, Eiffelturm & Co. lohnt.