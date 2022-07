Lufthansa-Streik: Welche Rechte Betroffene haben

18 AUA-Verbindungen zwischen Wien-Frankfurt und Wien-München wurden am Mittwoch aufgrund des andauernden Streiks gestrichen, so eine Sprecherin. Ein letzter Flug soll am Donnerstagmorgen ausfallen, da der Streik in Deutschland bis sechs Uhr andauert. Danach heißt es: zurück zum regulären Flugbetrieb, zumindest bis zur nächsten Tarif-Gesprächsrunde, die für den 3. und 4. August angesetzt ist. Laut eigenen Angaben plane Verdi bis dahin keine weiteren Streiks.