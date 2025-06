Das sind die preiswertesten Strände für die Ferien

Spontan in den Urlaub? Hier gibt‘s günstige Hotels

Wer noch kurzfristig der Hitze in der Stadt entkommen möchte, findet an der Mittelmeerküste von Marokko, Montenegro und der Türkei attraktive Angebote. Hier gibt es komfortable Doppelzimmer, oft schon für unter 100 Euro. Auch in beliebten italienischen Urlaubszielen wie Rimini und Ravenna sowie auf Kreta und an der Porto Cove in Portugal bleiben die Hotelpreise erschwinglich.