Sündteurer Porsche-Oldtimer bei Rallye abgestürzt

Am Dienstag um 15.30 Uhr fuhr ein 64-jähriger Deutscher mit seiner Frau in seinem Porsche 356 Speedster, Baujahr 1959 – „Krone“-Recherche ergaben, dass gepflegte Fahrzeuge dieses Typs einen Wert von bis zu 500.000 Euro haben können – von Zug auf der Gemeindestraße in Richtung Lech am Arlberg.