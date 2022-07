Kärntens Täler drohen, entwaldet zu werden

Das Einkommen der Forstwirte frisst der Borkenkäfer, der derzeit vor allem in Oberkärnten für eine dramatische Situation sorgt. Die trockene Witterung und der sich verzögernde Abtransport von Schadholz verschärft vor allem in den Bezirken Spittal und Hermagor, teils auch in Villach-Land und Feldkirchen die Borkenkäferplage.