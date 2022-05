Damit sich unser Wald rascher erholen kann

„Wir forsten etwa fünf Hektar auf und benötigen dafür rund 8000 Pflanzen. Dabei werden die Wurzeln der Setzlinge mit einem organischen Hydrogel umgeben - das soll in den ersten Wochen nach der Pflanzung für ausreichend Feuchtigkeit sorgen“, erklärt Marie Lambropoulos, die im Zuge ihrer Doktorarbeit für Waldökologie in Oberkärntens Wäldern forscht: „Das Projekt wird österreichweit durchgeführt. In flachen Regionen, an kühlen und feuchten Orten und in steilem Gelände - wie hier in Kärnten.“