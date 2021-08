Borkenkäfer vermehren sich: Schutzwälder in Gefahr

In unseren Wäldern herrscht wieder eine Borkenkäfer-Plage. Höchste Alarmstufe gilt für Oberkärnten! „Betroffen sind vor allem jene Gebiete, in denen Stürme in den vergangenen Jahren gewütet haben - im Lesach- und obereren Mölltal“, erklärt Spittals Bezirksforstinspektor Gerd Sandrieser.