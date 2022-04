Kranke und Tote durch den Klimawandel

Die Klimakrise ist auch eine Gesundheitskrise! Mit dem diesjährigen Motto „Our planet, our health“ macht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Weltgesundheitstag daher auf den Zusammenhang dieser beiden Themen aufmerksam. Wer spürt es mittlerweile nicht am eigenen Leib? Sieben der zehn heißesten Jahre finden sich in der „Hitliste“ seit 2011 wieder. Hitzewellen stellen vor allem für empfindliche Gruppen wie ältere Menschen, solche mit Vorerkrankungen, jene, die sich z. B. berufsbedingt auch bei Hitze viel im Freien aufhalten sowie Kleinkinder und Säuglinge ein Risiko dar. Hitzschläge und Sonnenstiche, Herz-Kreislauf-Probleme bis hin zu hitzebedingten Todesfällen sowie Hautschädigungen aufgrund von höherer UV-Strahlung stellen auf Dauer und immer öfter die schlimmen Folgen dar. Gerade Stadtbewohner leiden, da enge Häuserreihen durch ihre Wärmespeicherung stärker betroffen sind als ländliche Regionen.