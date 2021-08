Aufregung um seltenen Skorpion-Fund im Mühlviertel

Igitt! Eine Frau fand am Mittwoch einen Skorpion in ihrem Haus in Zwettl an der Rodl. Sie verfrachtete das seltene Spinnentier in ein Gurkenglas und brachte es zur Polizei in Bad Leonfelden. Die erstaunten Ordnungshüter verständigten die Tierrettung Freistadt.