Polizisten retteten Mann vor Absturz über Böschung

Der 21-jährige Deutsche war am Montag gegen 8 Uhr zu Fuß von Anzberg kommend in Richtung Passau unterwegs. In einem Waldstück in der Nähe von Haibach, Gemeinde Freinberg, kam er auf einer steilen Böschung zu Sturz und konnte sich bei einem Felsvorsprung an einem Ast festhalten. Er drohte rund fünf Meter auf die Eisenbirner Straße L515 abzustürzen. Anwohner bemerkten die Hilfeschreie des Mannes und alarmierten die Polizei. Die Kollegen der Polizeiinspektion Schardenberg und ein Passant kletterten über die Böschung zum Felsvorsprung.