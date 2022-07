Ex-Trump-Berater der Kongress-Missachtung schuldig

„Korrupt und hoch parteiisch“

Der Untersuchungsausschuss arbeitet die Geschehnisse rund um den Sturm auf den Sitz des US-Parlaments auf. Trump attackierte das Gremium am Freitag in einer Botschaft in seinem Onlinenetzwerk Truth Social als „Scheingericht“ und warf ihm vor, „korrupt und hoch parteiisch“ zu sein.