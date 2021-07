Bannon scheitert mit Populisten-Akademie in Europa

Im März gab das oberste Verwaltungsgericht in Rom in einem letztinstanzlichen Urteil dem Kulturministerium recht. Mehrere frühere Entscheidungen zugunsten des DHI wurden aufgehoben. Bannon sprach von einem „Witz“ und kündigte Widerstand gegen das in seinen Augen politisch motivierte Gerichtsurteil an - letztlich ohne Erfolg. Mit der Schlüsselrückgabe kam sein Mitstreiter Harnwell einem Räumungsbeschluss zuvor. Ungewiss ist nun die Zukunft der Kartause. Erfolgt in absehbarer Zeit keine grundlegende Sanierung, droht weiterer Verfall.