GoFundMe-Betrügerin zu einem Jahr Haft verurteilt

Trio lernte sich im Casino kennen

Wie sich jedoch herausstellte, war die rührende Helden-Geschichte frei erfunden. „Die Geschichte klang zu gut, um wahr zu sein“, sagte der Staatsanwalt von Burlington County im US-Staat New Jersey, Scott Coffina, Ende 2018 gegenüber US-Medien. „Die gesamte Spendenkampagne basiert auf einer Lüge.“ Das Trio hatte sich demnach bereits im Oktober 2017 in einem Casino in Philadelphia kennengelernt, kurz bevor es sich die Geschichte ausdachte.