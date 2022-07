55-Jähriger überwies falscher Soldatin Vermögen

Der Mann lernte im Internet eine angebliche Soldatin kennen. Nach mehreren Chats erschlich sich diese immer mehr das Vertrauen ihres Opfers. Es entstand so etwas wie eine Online-Beziehung. Dabei vertraute sie ihm auch an, dass ihr ein besonders gefährlicher Einsatz bevorstehe und sie deshalb von ihrem Dienstvertrag aussteigen werde. Das Gute daran, so die Betrügerin: Bei ihrem Austritt aus der Armee stünden ihr zwei Millionen Euro Prämienzahlungen zu. Der Haken: Sie könne nicht auf das Geld zugreifen, weil ihr Konto gesperrt sei. Außerdem müsse sie noch Verhandlungen mit ihrem Vorgesetzten führen.