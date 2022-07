„Aktion Regen“: Wissen rettet Frauenleben

Ein breiter Fluss, ein tiefer See, ein großer Ozean: So imposant diese Gewässer sind, werden sie doch nur aus einzelnen Wassertropfen gespeist. Dieses Bild wuchs in der Wiener Gynäkologin Dr. Maria Hengstberger heran, als sie 1989 die „Aktion Regen, Verein für Entwicklungszusammenarbeit“ gründete. Motto: Wissen als Chance. Auslöser war eine Entwicklungshilfeeinsatz bei Karlheinz Böhm („Menschen für Menschen“) in Äthiopien, wo die Ärztin das Leiden der Frauen und Mädchen durch ungeplante Schwangerschaften, unsachgemäße Abtreibungen, Genitalverstümmelung erlebte.