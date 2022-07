„No TikTok“: Nepal verbannt tanzende Influencer

„No TikTok“

Auch andernorts - etwa bei der Pilgerstätte Boudhanath-Stupa in Kathmandu, dem Janaki-Mandir-Tempel in Janakpur oder dem Gadhimai-Tempel in Bara - kennt man das Problem. So wurden in Boudhanath dem Bericht nach etwa Überwachungskameras installiert, um ein Videoverbot durchzusetzen. Ein Dutzend Sicherheitskräfte soll dafür sorgen, dass sich Besucher auch daran halten. Wer dennoch tanzt, wird verwarnt und in letzter Konsequenz des Ortes verwiesen.