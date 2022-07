Warten auf die Leitschienen für das Gegendtal

Freigabe könne man nicht verantworten

Volker Bidmon, der Chef der Straßenbauabteilung des Landes: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Behörde, also die Bezirkshauptmannschaft die nur noch zum Teil vorhandene Straße ohne ausreichenden Schutzmaßnahmen freigibt.“ Damit meint Bidmon Leitschienen, die vor allem in der Klamm vor und nach der Abzweigung nach Arriach die Fahrzeuge vor einem Absturz in den Bach bewahren sollen. „Man stelle sich vor, etwa ungeübte oder von den Verhältnissen überforderte Touristen stürzen mit ihren Fahrzeugen in die Tiefe. Das kann man nicht verantworten“, so Bidmon.