Gemeinsamer Kampf gegen die Spuren eines Albtraums

20 Arbeitssuchende rücken am Montag an

Schon am kommenden Montag werden 20 Kärntner in das Katastrophengebiet ausrücken, die seit Längerem auf Jobsuche sind. Dort werden sie in einem Vollzeitdienstverhältnis für zumindest vier Monate im Einsatz stehen. „Die Projektteilnehmer unterstützen dabei die örtlichen Bauhöfe bei Erd- und Aufräumarbeiten im Grünraum- sowie im landwirtschaftlichen Bereich. Wenn nun das schwere Gerät ausgedient hat und es um Feinarbeiten geht, stellen sie sicher, dass die vorhandene Infrastruktur ehestmöglich wieder genutzt werden kann“, erklärt Fellner.