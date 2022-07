Wirtepaar verköstigt die Helfer im Gegendtal

„Wir wohnen selbst nicht im Tal und haben aus den Medien erfahren, was passiert ist“, so Gastronom Jürgen Brandner, der gemeinsam mit seiner Frau Patricia das Lokal in der Einöde betreibt. „Wir zögerten keine Sekunde, machten uns sofort auf den Weg zum Betrieb“, schildert Patricia, die mit Jürgen dafür sogar zu Fuß einen Bergpass überquerte.