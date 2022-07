Linz wird zur bunten Bühne für Straßenkunst!

Magische Feuershows

Ein bunter Festzug aller Künstler durch die Landstraße eröffnet am Donnerstag, 21. Juli, um 16 Uhr das Festival. Die Parade startet am OK Platz und endet am Hauptplatz. Anschließend beginnen zahlreiche Darbietungen von Comedy und Clownerie, Akrobatik, Jonglage, Feuer- und Hochseilartistik, Musik und Tanz sowie Figuren- und Objekttheater.