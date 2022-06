Eiszeit zu Ende? Biden besucht Saudi-Kronprinz

Erst vor wenigen Wochen schrieb MbS in einem Gastbeitrag für das US-Magazin „The Atlantic“: „Wir haben nicht das Recht, euch in Amerika zu belehren. Das gilt auch umgekehrt.“ Es liege an Biden, sich Gedanken über die Interessen der USA zu machen. Das hat Biden wohl auch angesichts des Krieges in der Ukraine jetzt offenbar getan: Der US-Präsident wird dem Saudi-Kronprinzen seine Aufwartung machen. So ganz wie MbS das wünscht.