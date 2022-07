Deutscher Minister Habeck positiv getestet

Intensiver Tag in Wien

Tags zuvor hatte Habeck innerhalb von acht Stunden eine Tour in Wien absolviert, die ihn vom Umweltministerium ins Kanzleramt, in das Wirtschaftsministerium bis in die Hofburg führte. Auch Vizekanzler Werner Kogler stand auf dem Programm, doch eine Corona-Infektion machte ausgerechnet ihm, der mit Habeck befreundet ist, einen Strich durch die Rechnung.