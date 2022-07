Ministerin Zadic mit positivem Antigen-Test

Treffen mit ukrainischem Botschafter

Kogler hätte am Dienstag mit dem deutschen Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck zusammentreffen sollen, musste aber wegen seiner Corona-Infektion absagen. Zadic traf sich am Dienstag mit dem ukrainischen Botschafter Wassyl Chymynez in Wien. Dabei sagte Zadic „umfassende Unterstützung“ Österreichs in der Aufklärung von Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg zu.