USA „gefährlich am Rande“ direkter Konfrontation

Die US-Regierung hat der Ukraine weitere 1,7 Milliarden Dollar als Unterstützung im Krieg angekündigt. Alleine in den vergangenen beiden Wochen sollen es drei Milliarden Dollar (aktuell auch drei Milliarden Euro) gewesen sein. Die Finanzminister der Europäischen Union haben weitere Hilfen in der Höhe von einer Milliarde Euro freigemacht, die dazu dienen sollen, kritische Infrastruktur zu sichern. Kiew könne damit etwa Staatsbedienstete zahlen und öffentliche Verkehrsverbindungen aufrechterhalten. Das Geld ist Teil eines Pakets von neun Milliarden Euro, das die EU-Kommission der Ukraine bereits im Mai in Aussicht gestellt hatte.