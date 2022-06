Putin liefert Atomraketen nach Weißrussland

Neue Spannungen mit dem Westen

Die Aufrüstungspläne inmitten des Ukraine-Konflikts dürften für neue Spannungen zwischen Moskau und dem Westen sorgen. Weißrussland grenzt an die Ukraine und an mehrere NATO-Länder an, ist aber ein enger Verbündeter Russlands. Die russische Militäroffensive in der Ukraine hat Weißrussland schon mehrfach diplomatisch und logistisch unterstützt, auch Angriffe auf die Ukraine erfolgten von Weißrussland aus.