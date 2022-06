Russland schürt weiter Angst vor einem Atomangriff

„Aggressive“ Äußerungen

Die Dokumentation des Filmemachers Alexander Rogatkin erlaubte ungewohnte Einblicke in das Leben der strategischen Raketenstreitkräfte, die im Zuge des Angriffskriegs gegen die Ukraine nun schon dreieinhalb Monate in erhöhter Alarmbereitschaft sind. Kremlchef Wladimir Putin hatte erstmals überhaupt in mehr als 20 Jahren an der Macht einen solchen Befehl erteilt - als Warnung an die NATO, sich nicht einzumischen. Als Grund nannte er „aggressive“ Äußerungen von Führungspersönlichkeiten der Nato-Staaten. Putin sprach von „Selbstverteidigung“.