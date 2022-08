Klemens: „Jeden Tag leben, als wäre es der letzte“

Teile des Darms wurden entfernt

„Ich hatte das Gefühl, den Anschluss ans Leben zu verlieren, und musste die vielen Probleme mental und spirituell verarbeiten“, erklärt der Oberösterreicher. „Mit knapp 40 Kilogramm wurde ich im Rollstuhl entlassen, war komplett fertig, konnte nicht mehr schlafen, hatte große Schmerzen und war kaum noch überlebensfähig. Die Nahrungsaufnahme besserte sich zuerst langsam, 2017 musste ich wegen Engstellen im Darm erneut operiert werden. Alles, was ich zu mir genommen habe, wurde kurze Zeit später unverdaut ausgeschieden. So habe ich viel zu wenige Nährstoffe und Fette aufgenommen und weiter an Gewicht verloren.“