Militärs auf der Jagd nach dem Satelliten-Killer

Die Erdumlaufbahn wird von Großmächten zunehmend als potenzielles Schlachtfeld betrachtet, berichtet das Computermagazin „c’t“. Das zeige sich an milliardenschweren Aufrüstprogrammen: So stecken die USA, wo es seit 2019 mit der „Space Force“ eine eigene Streitmacht für militärische Aktivitäten im Weltraum gibt, zuletzt 24,5 Milliarden US-Dollar in diesen Bereich - ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.