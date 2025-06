Hofübergabe in Salzburg: Edtstadler folgt Haslauer

Am kommenden Mittwoch wird Edtstadler dann im Landtag auch zur Landeshauptfrau gewählt. Eigentlich hätte die 44-Jährige schon am 13. Juni offiziell an die Parteispitze gehoben werden sollen, doch nach dem Amoklauf in Graz verschob die ÖVP die Veranstaltung um gut zwei Wochen. Außerdem lenkt Edtstadler als geschäftsführende Obfrau ohnedies bereits seit 1. Februar die Geschicke der Schwarzen Salzburgs. Das aber „nur“ auf Beschluss des Parteivorstandes. Am Landeskongress wird auch die ÖVP-Basis die Ex-Ministerin an der Parteispitze bestätigen.