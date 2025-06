Combs‘ Anwälte räumen häusliche Gewalt ein

Im Strafprozess gegen Sean „Diddy“ Combs werden sich die Geschworenen in der kommenden Woche zu den Beratungen zurückziehen. Bei den Schlussplädoyers am Freitag räumten die Verteidiger des früheren Rap-Stars häusliche Gewalt ihres Mandanten ein. Andere Verbrechen habe der 55-Jährige aber nicht begangen, so die Anwälte.