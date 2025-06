Vierköpfige Familie stürzte mit dem Auto ab

Die ganze Familie landete im Krankenhaus: Ein Innviertler (34) war am Freitagabend in Eggelsberg (OÖ) mit dem Auto von der Straße abgekommen und über eine Böschung gestürzt. Er sowie seine beiden Kinder (5 und 10) wurden ins Spital eingeliefert – die Mutter (36) musste sogar per Notarzthubschrauber abtransportiert werden.