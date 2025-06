Fußballtor kippt um und fiel auf Kopf von Mädchen

Kind musste in Klinik eingeliefert werden

„Das Kind wurde daraufhin von der Querlatte am Kopf getroffen“, heißt es vonseiten der Ermittler. Die Elfjährige erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass sie nach der Erstversorgung am Unfallort in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert werden musste.