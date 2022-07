Offiziell: Premier Johnson hat Rücktritt erklärt

Nun ist es offiziell: Boris Johnson hat Donnerstagmittag seinen Rücktritt als britischer Premier bekannt gegeben. Allerdings stellte er in seiner Rede an die Nation klar, dass er im Amt bleiben werde, bis ein Nachfolger gewählt ist. Zuvor waren Johnson Dutzende Abgeordnete und Minister davongelaufen. Mehr als 50 Rücktritte in den Reihen der Tories musste der durch einige Skandale in Ungnade gefallene Johnson hinnehmen. Am Mittwoch hatte er noch keinen Grund gesehen, zurückzutreten. Potenzielle Nachfolger hatten sich jedoch schon in Stellung gebracht.