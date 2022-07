Boris Johnson: Was das Fass zum Überlaufen brachte

Am Ende wurde es doch zu viel: Der britische Premierminister Boris Johnson hat in einer Rede an die Nation am Donnerstag seinen Rücktritt erklärt. Das Amt des Parteichefs gibt er sofort ab, Premier will er noch bis Oktober bleiben. Trotz zahlreicher Skandale hatte er bis zuletzt versucht, im Amt zu bleiben. Die Revolte seiner eigenen Minister brach ihm schließlich das politische Genick.