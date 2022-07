Gehen Hilfsorganisationen die Freiwilligen aus?

Zwei Jahre Pandemie, Krieg in Europa und eine massive Teuerungswelle. Immer mehr Menschen in Wien stehen vor Herausforderungen, die sie nicht mehr alleine stemmen können. Sozialorganisationen sind so gefragt wie noch nie. „Es ist paradox! Einerseits befinden wir uns in einer Situation, in der Hilfsorganisationen mehr gebraucht werden denn je. Gleichzeitig lässt uns die Bundesregierung, was die finanzielle Unterstützung in diesen herausfordernden Zeiten betrifft, im Regen stehen“, kritisiert Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Arbeiter- Samariter-Bundes. Doch nicht nur die finanzielle Situation erweist sich als schwierig. Auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter, ohne die die Obdachlosenhilfe, Sozialmärkte, Feuerwehren oder Rettungen nicht funktionieren würden, sind immer mühsamer zu finden.