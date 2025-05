Die Predigt des Papstes in der Augustinerkirche

Die Schar, die Johannes im Himmel sieht, ist eine siegreiche, eine, die zahllose Prüfungen überstanden hat, die gekämpft hat, die im Glauben ausgeharrt hat und die den Sieg und den ewigen Lohn erlangt hat. Wie wir wissen, treibt uns unsere christliche Existenz an, Jesus Christus nachzuahmen, der sein Kreuz trägt; und wir begegnen diesem Kreuz in alltäglichen Momenten, manchmal in uns selbst, in den Unzulänglichkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben; ein anderes Mal außerhalb von uns, in den Schwächen der anderen und in unerwarteten Herausforderungen. Zu bestimmten Zeiten wird dieses Kreuz sehr schwer sein, aber vergessen wir nicht, dass der Herr es bereits für uns getragen hat und nichts von uns verlangen wird, was unsere Kräfte übersteigt. Dieses Kreuz ist nach unserem Maß gemacht, könnte man sagen. Es übersteigt niemals, was wir zu tragen imstande sind, natürlich im Vertrauen auf die Gnade Gottes, die uns die Kraft gibt, unser Kreuz zu tragen, und das immer.