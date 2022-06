Keine Waren, Sprit: Erste Sozialmärkte schließen

Auch Andrea Kotesovec steht das Wasser bis zum Hals. Seit sechs Jahren betreibt sie zwei „Allesverwerter“-Filialen, eine in der Herzgasse im 10. Wiener Bezirk und eine in der Possingergasse im 16. Bezirk. Bei ihr erhalten Kunden einen ganzen Einkaufskorb um lediglich acht Euro. Aber auch dieser lässt sich immer schwerer befüllen. „Besonders mangelt es derzeit an Waschmitteln“, erzählt die Betreiberin. Aber auch Öl, Zucker und Mehl fehlen in den Regalen.