Rettungsaktion: Nun steht fest, wer Rechnung zahlt

33 Mal hatten die Rettungshubschrauber fliegen müssen, um die Schulgruppe aus einem Gymnasium in Maxdorf in Rheinland-Pfalz am 7. Juni in Sicherheit zu bringen. Rund zwei Dutzend Mitglieder konnten, von der Bergrettung begleitet, selbst absteigen. Die Gruppe war auf einer nicht beschilderten Tour auf dem schmalen Heuberggrat, der laut Polizei „Schwindelfreiheit, Trittsicherheit sowie Erfahrung im alpinen Gelände erfordert“, in Bergnot geraten.