Helis mussten 33 Mal fliegen, um Schüler zu retten

Nicht blind auf Wegbeschreibungen im Web vertrauen

Drexel riet gegenüber der APA dringend davon ab - so wie es die Lehrpersonen im Kleinwalsertal getan hatten -, Routen aufgrund von Beschreibungen im Internet zu planen. „Das ist sehr, sehr kritisch zu sehen. Dort werden auch alte, ungewartete Wege beschrieben, die mittlerweile zugewachsen sind“, stellte Drexel fest. So könne man leicht in eine „ungute Situation“ geraten.