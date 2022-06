Klassenfahrt im Kleinwalsertal wurde fortgesetzt

Diese Klassenfahrt wird den 99 Schülern und den acht Pädagogen wohl lange in Erinnerung bleiben. Wie berichtet, musste die Gruppe von der Bergrettung mit dem Helikopter in Sicherheit gebracht werden, nachdem sie auf einer Wanderroute im Kleinwalsertal auf dem Heuberggrat in Bergnot geraten und Panik unter den Schülern ausgebrochen war.