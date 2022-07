Marmolada-Gletscher wird in 30 Jahren verschwinden

Experten und Expertinnen vermuten, dass die hohen Temperaturen in den vorherigen Wochen für das Gletscherunglück verantwortlich waren. Am Sonntag wurde bei einer Messstation auf 2606 Meter Höhe eine Höchsttemperatur von 16,8 Grad Celsius gemeldet. Am 20. Juni waren es sogar 17,7 Grad. Außerdem wurde ein neuer Temperaturrekord von zehn Grad am Gipfel des Marmolada-Gletschers verzeichnet. Zum Vergleich: Die Durchschnittstemperatur lag in den vergangenen Jahren bei in etwa sieben Grad.