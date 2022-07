Gletscherbruch: 4 Tote identifiziert, 20 Vermisste

Wenig Hoffnung auf Überlebende

Auf der Seite des Berges in der Provinz Belluno werden ebenfalls Kontrollen durchgeführt, da möglicherweise auch von diesem Hang Personen aufgestiegen sind. „Wir haben wenig Hoffnung, die Vermissten lebend zu finden“, gab der Leiter des Trentiner Zivilschutzes, Raffaele De Col, zu. Die Such- und Bergungsarbeiten an der Marmolada waren am Sonntagabend unterbrochen worden, weil die Gefahr bestand, dass weitere Eisblöcke abbrechen könnten. Fortgesetzt wurde mit Drohnen. Das gesamte Gebiet rund um den Gletscher ist für die Öffentlichkeit derzeit gesperrt.