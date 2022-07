Werden Unglücke wie an der Marmolata häufiger?

Klassische Hochtouren verschieben sich in Zukunft immer weiter in Richtung Frühjahr, weil man früher im Jahr noch mehr Schnee auf den Gletschern vorfindet, die Bedingungen also geeigneter sind. Auch in den österreichischen Alpen haben sich zahlreiche Normalanstiege auf bekannte Gipfel bereits sehr verändert und sind mittelfristig womöglich gar nicht mehr zu begehen. „Das Zuckerhütl in den Stubaier Alpen wird von den lokalen Bergführern im Sommer seit einigen Jahren wegen zunehmender Steinschlaggefahr gar nicht mehr angeboten, auch der Normalweg auf den Großglockner wurde bereits verlegt“, weiß Thomas Wanner. Sogar das berühmte Matterhorn wird aufgrund des auftauenden Permafrostes regelmäßig komplett gesperrt.