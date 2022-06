E-Control: „Gas wird zweifellos knapp werden“

„Die EU setzt wichtige Initiativen, aber wir müssen uns bewusst sein, was auch immer die EU macht, im kommenden Winter nur einen marginalen Einfluss haben wird“, so Boltz gegenüber Ö1 am Montag. Für die kalte Jahreszeit werde man auf nationale oder deutsche Initiativen angewiesen sein. Und eines ist klar: „Es wird sicher schwierig werden“, warnt der Experte. „Alleine die Preise, die wir auf den Gasmärkten sehen, werden eine große Belastung darstellen - für die Wirtschaft, aber auch die Konsumenten.“